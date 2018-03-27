Сгоревший торговый центр в Кемерово работал без согласования с МЧС

В качестве основных версий следствие рассматривало применение открытого огня и короткое замыкание. Сообщается, что бывшее здание кондитерской фабрики, которое превратилось в ТЦ «Зимняя вишня», было преобразовано с большими нарушениями.

Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта прокомментировал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Как пишут «Дни.ру», раньше на месте сгоревшего торгового центра размещалась кондитерская фабрика, производившая мармелад, печенье и конфеты «Кузбасские». Фабрика была построена еще до Великой Отечественной войны.