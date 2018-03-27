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Сгоревший торговый центр в Кемерово работал без согласования с МЧС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сгоревший торговый центр в Кемерово работал без согласования с МЧС

27 марта, 22:40Происшествия
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