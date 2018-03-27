Сгоревший торговый центр в Кемерово работал без согласования с МЧС
27 марта, 22:40Происшествия
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Требования пожарной безопасности не были учтены при проектировании здания. Специальные ТУ для сгоревшего центра еще в 2013 году пыталась согласовать проектная организация, однако ей в этом было отказано.
В качестве основных версий следствие рассматривало применение открытого огня и короткое замыкание. Сообщается, что бывшее здание кондитерской фабрики, которое превратилось в ТЦ «Зимняя вишня», было преобразовано с большими нарушениями.
Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта прокомментировал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Как пишут «Дни.ру», раньше на месте сгоревшего торгового центра размещалась кондитерская фабрика, производившая мармелад, печенье и конфеты «Кузбасские». Фабрика была построена еще до Великой Отечественной войны.
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