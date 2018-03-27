Трое участников «бизнеса» по сбыту наркотиков попадут под суд в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Незаконный бизнес был пресечён осенью 2017 года. Сыщики организовали спецоперацию по задержанию подозреваемых. Рейд под видом проверки сотрудниками дорожной полиции проходил недалеко от посёлка Старатель. По требованию инспектора была остановлена «Лада Калина», которой управлял 27-летний подозреваемый. При молодом человеке находились свёртки с «синтетикой». Аналогичное вещество было найдено в квартире, где временно жил злоумышленник.

Вскоре в Нижнем Тагиле был задержан 22-летний уроженец города Волчанска. А затем полицейские поймали 20-летнего жителя ГГМ: молодой человек занимался закладками.

Следователи рассказали, что некий молодой человек, находясь не в России, через интернет продавал наркотики. К своему бизнесу он привлек задержанных в Нижнем Тагиле молодых людей. Двое были розничными курьерами, третий – «закладчик». Всего было изъято порядка 900 граммов «синтетики».

Получая сообщения с адресами тайников с оптовыми партиями наркотических средств на территории Нижнего Тагила, они забирали их, после чего в съемных квартирах осуществляли дальнейшую расфасовку в полимерные свертки и путем закладок осуществляли сбыт наркотиков пояснил Следователь по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МУ МВД России «Нижнетагильское» капитан юстиции Павел Самарджев.

Материалы дела была переданы в суд, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.