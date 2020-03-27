В Екатеринбурге неизвестный в маске и с пистолетом пытался ограбить банк
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Вечером в Екатеринбурге произошла попытка вооруженного нападения на банк, сообщает «Комсомольская Правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в отделение банка «Уралсиб» на улице Уктусской и попытался совершить ограбление, однако попытка была пресечена. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сотрудники организации не пострадали.
На месте работала оперативная группа. Информация о задержании налетчика пока не поступала.
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