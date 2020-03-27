В Екатеринбурге неизвестный в маске и с пистолетом пытался ограбить банк

Мужчина в маске и с предметом, похожим на пистолет, зашел в отделение банка «Уралсиб» на улице Уктусской и попытался совершить ограбление, однако попытка была пресечена. Злоумышленник скрылся с места происшествия. Сотрудники организации не пострадали.