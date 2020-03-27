В Екатеринбурге охотники спасли от диких собак косулю
В Екатеринбурге охотники отбили у стаи диких собак косулю. Сейчас ветеринары спасают ей жизнь от тяжелых травм, рассказывает интернет-портал Е1.
Стая диких собак напала на косулю и почти загрызла ее. Однако охотникам удалось спасти животное. На место были вызваны сотрудники областного департамента охраны животного мира и ветврач. Косулю отвезли в ветклинику. Животное из леса — редкий пациент в клинике, как правило это собаки и кошки. Несмотря на это косуле оказали медпомощь, зашили раны, теперь она уже чувствует себя лучше. Животное живет в отдельном вольере, оно еще не оправилось от шока, поэтому пьет много воды, объясняет Евгений Сурнин, охотовед-биолог.
Как рассказывают егеря, дикие собаки являются большой проблемой для охотничьих хозяйств. В основном это выброшенные людьми бывшие домашние собаки, которые совсем не умеют добывать себе еду. Поэтому, поймав жертву, они не добивают ее (как это делают дикие хищники), а рвут на части заживо.