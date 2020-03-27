В Екатеринбурге охотники спасли от диких собак косулю

Стая диких собак напала на косулю и почти загрызла ее. Однако охотникам удалось спасти животное. На место были вызваны сотрудники областного департамента охраны животного мира и ветврач. Косулю отвезли в ветклинику. Животное из леса — редкий пациент в клинике, как правило это собаки и кошки. Несмотря на это косуле оказали медпомощь, зашили раны, теперь она уже чувствует себя лучше. Животное живет в отдельном вольере, оно еще не оправилось от шока, поэтому пьет много воды, объясняет Евгений Сурнин, охотовед-биолог.