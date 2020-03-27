В Екатеринбурге умерла спасенная из пожара в бараке женщина
Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге число жертв пожара в доме на улице Омской увеличилось до восьми человек, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
В больнице умерла 36-летняя женщина. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но спасти женщину не смогли, ожоги оказались не совместимы с жизнью.
Ночью 26 марта в доме произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Десять человек были эвакуированы из дома. СКР возбудил уголовное дело. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. Неизвестный облил дверь горючей жидкостью и поджег.
В ООО «Фортис», которое строит рядом со сгоревшим домом, жилой комплекс СК провел обыски.
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