В Магнитогорске задержали предполагаемого виновника взрыва газа в жилом доме
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция задержала мужчину, предположительно, ставшего виновником взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости».
О задержании мужчины рассказал глава региона Алексей Текслер. Он подчеркнул, что задержанный — родственник владельцев квартиры, где прогремел взрыв. Мужчина пронес в квартиру газовый баллон, который и явился причиной взрыва и последующего пожара.
Напомним, ЧП произошло вечером 26 марта. В результате погибли женщина и подросток, двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы и ожоги. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.
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