В Магнитогорске задержали предполагаемого виновника взрыва газа в жилом доме

О задержании мужчины рассказал глава региона Алексей Текслер. Он подчеркнул, что задержанный — родственник владельцев квартиры, где прогремел взрыв. Мужчина пронес в квартиру газовый баллон, который и явился причиной взрыва и последующего пожара.