Из-за гидроудара жители поселка Уралец под Нижним Тагилом остались без холодной воды

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Холодная вода пропала 27 марта в домах на всех улицах поселка.
Вчера днем напора холодной воды вообще не стало, а сегодня ее совсем отключили, сообщили редакции TagilCity.ru местные жители.
Причиной коммунальной аварии послужил пожар, который произошел в поселке ночью 26 марта. Для тушения барака огнеборцам пришлось брать воду из гидрантов.
Случился гидроудар, так как воды резко не стало, а затем она начала снова наполняться. Из-за этого прорвало часть старой трубы, пояснила редакции мастер ВУ поселка Уралец Людмила Аристова.
Специалистам пришлось перекрыть все скважины, так как авария случилась в самом начале поселка. На данный момент труба заварена, работники аварийной службы начинают запускать воду.
Напомним, 26 марта ночью в поселке Уралец на улице Трудовая сгорел нежилой барак на площади 160 квадратных метров. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.