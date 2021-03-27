Миллион рублей екатеринбурженка перевела на «безопасные счета» по совету лже-силовика

Миллион рублей екатеринбурженка перевела на «безопасные счета» по совету лже-силовика

Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам более одного миллиона рублей. Злоумышленница представилась сотрудницей силовых ведомств и убедила женщину оформить кредит, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

Инцидент произошел 8 марта. Неизвестная связалась с женщиной и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Звонившая заявила, что с карты свердловчанки хотят списать деньги. Чтобы предотвратить потерю, необходимо перевести все накопления на «безопасные счета». Потерпевшая не стала звонить в банк, чтобы проверить слова мошенницы.

В результате женщина перевела более 500 тысяч рублей на счета, которые ей озвучила злоумышленница, после чего, по ее совету, оформила в банке займ в размере 560 тысяч рублей, который также перевела мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Напомним, 22 марта стало известно, что 27-летняя жительница Нижнего Тагила поверила телефонным мошенникам, оформила кредит и перевела им более 140 тысяч рублей.

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Екатеринбург
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