Миллион рублей екатеринбурженка перевела на «безопасные счета» по совету лже-силовика

В результате женщина перевела более 500 тысяч рублей на счета, которые ей озвучила злоумышленница, после чего, по ее совету, оформила в банке займ в размере 560 тысяч рублей, который также перевела мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1,1 миллиона рублей.