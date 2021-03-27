Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в подъезде на Уралмаше в Екатеринбурге

Тело погибшего мужчины с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге. По словам соседа, в общей сложности было нанесено четыре удара ножом.

Инцидент произошел 27 марта, на улице Победы, 6. Это отец сына зарезал, «синька» виновата,рассказал сосед. Данную информацию Е1 подтвердил источник в правоохранительных органах. Он рассказал, что отец находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент подозреваемый был задержан, но следователи не могут его допросить, поскольку мужчина до сих пор не протрезвел. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" "ВКонтакте" Напомним, 4 марта стало известно, что женщине из Полевского грозит до 15 лет лишения свободы, так как она зарезала ножом соседа, который к ней приставал. Зарезавшей ножом распускающего руки соседа полевчанке грозит до 15 лет тюрьмы

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