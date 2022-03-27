Житель Сургута вылетел на встречку и погиб на свердловской трассе

Авария произошла ночью 27 марта. Водитель Volkswagen Polo двигался со стороны Тюмени и по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗелью. В результате владелец иномарки скончался на месте ДТП. За семь лет водительского стажа мужчина привлекался к административной ответственности семь раз, сообщает УГИБДД по Свердловской области.