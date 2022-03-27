Житель Сургута вылетел на встречку и погиб на свердловской трассе

Житель Сургута вылетел на встречку и погиб на свердловской трассе
Житель Сургута вылетел на встречку и погиб на свердловской трассе
Сегодня, 15:07ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
28-летний житель Сургута выехал на полосу встречного движения и погиб на трассе «Екатеринбург — Тюмень».

Авария произошла ночью 27 марта. Водитель Volkswagen Polo двигался со стороны Тюмени и по неустановленной причине выехал на встречку, где столкнулся с ГАЗелью. В результате владелец иномарки скончался на месте ДТП. За семь лет водительского стажа мужчина привлекался к административной ответственности семь раз, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, 25 марта в Екатеринбурге BMW вылетела с дороги на остановку общественного транспорта и насмерть задавила 11-летнюю девочку. Ситуацию взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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