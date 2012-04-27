Неизвестные налетчики ограбили торговый павильон на Вагонке
27 апреля 2012, 16:53Происшествия
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26 апреля в 19:35 в полицию поступило сообщение о том, что ограбили торговый павильон по адресу Ленинградский проспект, 6, на Вагонке.
Продавец магазина рассказала, что за пять минут до звонка к ней в павильон зашли двое молодых людей. Один из них зажал женщине рот рукой, а второй забрал из кассы все деньги, а это около пяти тысяч рублей.
Как рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, если бы торговая точка была оборудована тревожной кнопкой, шансов раскрыть это преступление по горячим следам было значительно больше.
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