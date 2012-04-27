Поддельных автозапчастей, одежды и алкоголя в городе станет меньше

Магазины и рынки регулярно проверяют. По словам начальника отделенияэкономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего ТагилаЯрослава Ляпцева, подделок станет значительно меньше уже до конца года.

В этом году благодаря совместной работе таможни и полиции уже изъято 2,5тысяч единиц товара. Исполняющий обязанности начальника Нижнетагильскойтаможни Алексей Тимановский рассказал нам, что большинство подделок —это автозапчасти ВАЗ и КамАЗ. Также среди контрафакта конфеты, алкогольи, конечно же, одежда и обувь. Фальшивки после экспертизы уничтожаютили, если они безвредны, передают в детдома.