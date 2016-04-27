Екатеринбургский Ромео «заминировал» поезд, чтобы возлюбленная не уехала в другой город
27 апреля 2016, 09:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Разбитое сердце – не самое страшное, что случилось с хулиганом. За лжеминирование парню светит 3 года тюрьмы.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 26 апреля в дежурную часть поступил тревожный звонок. Молодой человек сообщил, что в поезде, который отправляется в Казань, находится бомба.
По горячим следам оперативники задержали телефонного шутника. Им оказался 26-летний житель Екатеринбурга. В полицию он позвонил, будучи пьяным.
Оперативники выяснили, что молодой человек решился на отчаянный поступок, чтобы насолить своей возлюбленной, которая находилась в этом поезде. Накануне пара серьезно поссорилась, и, чтобы барышня не уехала в другой город, Ромео из Екатеринбурга решил «заминировать» состав.
За ложное сообщение о терроризме влюбленному парню грозит 3 года колонии. До суда лжеминер будет находиться под подпиской о невыезде.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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