Екатеринбургский Ромео «заминировал» поезд, чтобы возлюбленная не уехала в другой город

В ночь на 26 апреля в дежурную часть поступил тревожный звонок. Молодой человек сообщил, что в поезде, который отправляется в Казань, находится бомба.

По горячим следам оперативники задержали телефонного шутника. Им оказался 26-летний житель Екатеринбурга. В полицию он позвонил, будучи пьяным.

Оперативники выяснили, что молодой человек решился на отчаянный поступок, чтобы насолить своей возлюбленной, которая находилась в этом поезде. Накануне пара серьезно поссорилась, и, чтобы барышня не уехала в другой город, Ромео из Екатеринбурга решил «заминировать» состав.

За ложное сообщение о терроризме влюбленному парню грозит 3 года колонии. До суда лжеминер будет находиться под подпиской о невыезде.