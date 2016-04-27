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Екатеринбургский Ромео «заминировал» поезд, чтобы возлюбленная не уехала в другой город
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский Ромео «заминировал» поезд, чтобы возлюбленная не уехала в другой город

27 апреля 2016, 09:40ПроисшествияТимофей Данилов
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