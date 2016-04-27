На проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП: пострадал ребёнок (ФОТО, ВИДЕО)
27 апреля 2016, 20:15ПроисшествияПавел Щербина
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Во время вечернего объезда центра города журналисты TagilCity.ru обратили внимание на большое количество полицейских возле пешеходного перехода напротив школы №64.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские занимались разбором ДТП, которое случилось незадолго до прибытия журналистов.
По предварительной информации, произошёл наезд на ребёнка-пешехода, двигавшегося по пешеходному переходу. Ребёнок уже госпитализирован. Выясняются обстоятельства произошедшего прокомментировал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
О диагнозе и возрасте ребёнка пока информации нет. Как нет информации и о степени вины водителя. Следите за новостями TagilCity.ru.
Видео: Весьтагил.рф
© Эрик Х., TagilCity.ru
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