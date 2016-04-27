На проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП: пострадал ребёнок (ФОТО, ВИДЕО)

По предварительной информации, произошёл наезд на ребёнка-пешехода, двигавшегося по пешеходному переходу. Ребёнок уже госпитализирован. Выясняются обстоятельства произошедшего прокомментировал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

О диагнозе и возрасте ребёнка пока информации нет. Как нет информации и о степени вины водителя. Следите за новостями TagilCity.ru.