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На проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП: пострадал ребёнок (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На проспекте Мира в Нижнем Тагиле произошло ДТП: пострадал ребёнок (ФОТО, ВИДЕО)

27 апреля 2016, 20:15ПроисшествияПавел Щербина
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