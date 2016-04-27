В Екатеринбурге охранник магазина побил школьника за то, что он начал играть с другом в прятки
В магазине фиксированных цен охраннику-мигранту не понравилось озорство мальчишек: одного парня он выволок на улицу, а другого ударил кулаком.
Инцидент произошел в это воскресенье. Двое школьников зашли в магазин, чтобы приглядеть себе тетрадки. Ребята решили немного поиграть и стали прятаться друг от друга среди витрин и стеллажей.
Охранник, плохо говорящий по-русски, стал кричать на проказников и требовать, чтобы они покинули магазин. Мальчики ответили, что посмотрят тетради и уйдут. Это разозлило работника торговой точки еще больше. Одного школьника он силой вытащил из магазина, а второго ударил кулаком в лицо.
Зареванный мальчик пришел домой. Когда в магазин явились его родители, все свидетели инцидента разошлись, директора на месте не было. Сам охранник отрицал, что поднял руку на ребенка.
На следующий день, отец написал заявление в полицию, а мальчика, с повреждением челюсти и подозрением на черепно-мозговую травму, отправили на судмедэкспертизу. Охранник же на работу больше не вышел. По мнению отца пострадавшего, мужчина мог пуститься в бега.
В настоящий момент полицейские ведут розыск охранника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru