В Екатеринбурге охранник магазина побил школьника за то, что он начал играть с другом в прятки

Инцидент произошел в это воскресенье. Двое школьников зашли в магазин, чтобы приглядеть себе тетрадки. Ребята решили немного поиграть и стали прятаться друг от друга среди витрин и стеллажей.

Охранник, плохо говорящий по-русски, стал кричать на проказников и требовать, чтобы они покинули магазин. Мальчики ответили, что посмотрят тетради и уйдут. Это разозлило работника торговой точки еще больше. Одного школьника он силой вытащил из магазина, а второго ударил кулаком в лицо.

Зареванный мальчик пришел домой. Когда в магазин явились его родители, все свидетели инцидента разошлись, директора на месте не было. Сам охранник отрицал, что поднял руку на ребенка.

На следующий день, отец написал заявление в полицию, а мальчика, с повреждением челюсти и подозрением на черепно-мозговую травму, отправили на судмедэкспертизу. Охранник же на работу больше не вышел. По мнению отца пострадавшего, мужчина мог пуститься в бега.

В настоящий момент полицейские ведут розыск охранника. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.