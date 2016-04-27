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В Екатеринбурге охранник магазина побил школьника за то, что он начал играть с другом в прятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге охранник магазина побил школьника за то, что он начал играть с другом в прятки

27 апреля 2016, 17:05ПроисшествияТимофей Данилов
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