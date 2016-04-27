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В Красноуфимске экс-тренер детской спортшколы сел за убийство, которое совершил 14 лет назад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Красноуфимске экс-тренер детской спортшколы сел за убийство, которое совершил 14 лет назад

27 апреля 2016, 16:15ПроисшествияТимофей Данилов
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