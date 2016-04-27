В Красноуфимске экс-тренер детской спортшколы сел за убийство, которое совершил 14 лет назад

Осужденный вместе с убитым отмечал Новый год в деревне Подгорная. Праздничная ночь обернулась настоящей трагедией. Во время пьяной ссоры злоумышленник минимум два раза ударил тупым предметом своего оппонента. От травм мужчина погиб на месте. Чтобы избавиться от улик, убийца перенес свою жертву в лес и закопал в земле. Долгие годы тренер молчал о совершенном преступлении.

В мае 2015 года останки трупа случайно нашли местные жители. Выяснилось, что они принадлежат мужчине, который без вести пропал 14 лет назад.

Расследование убийства полностью подтвердило вину жителя деревни Подгорная. За свое преступление бывший тренер по баскетболу приговорен к 7 годам колонии.

Добавим, что об осужденном в спортшколе отзывались хорошо и коллеги, и дети, и родители. За время своего наставничества мужчина был награжден грамотой областного министерства образования. Под его началом юные баскетболисты становились чемпионами региона и блистали на российских соревнованиях.