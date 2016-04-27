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В Нижнем Тагиле пьяные гуляки перегородили дорогу и вступили в конфликт с полицией: точку поставил ОМОН (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле пьяные гуляки перегородили дорогу и вступили в конфликт с полицией: точку поставил ОМОН (ФОТО)

27 апреля 2016, 12:20ПроисшествияДенис Таратонов
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