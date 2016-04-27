В Нижнем Тагиле пьяные гуляки перегородили дорогу и вступили в конфликт с полицией: точку поставил ОМОН (ФОТО)

В понедельник, 25 апреля, в 21:45 по улице Проезжей стало невозможно проехать. У дома №10 три машины перегородили дорогу, в салонах автомобилей громко играла музыка. У машин собралось порядка 20 человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Там была не забастовка водителей, а просто несколько пьяных человек попытались напасть на сотрудников ППС. Там ничего близко похожего на забастовку не было рассказал журналисту TagilCity.ru майор полиции Сергей Никешин, старший инспектор штаба ОМОН.

Прибывшие на место сотрудники ППС потребовали от собравшихся освободить дорогу. В ответ им посыпались угрозы, выраженные в нецензурной форме. Пьяные тагильчане стали их отталкивать и хватать за форменную одежду. Сотрудники ППС вызвали подкрепление. К месту событий выехали два экипажа ОМОН, сотрудники ГИБДД и группа немедленного реагирования отдела полиции №18.

Даже увеличившееся число полицейских не отрезвило пьяных гуляк. Они продолжали вести себя агрессивно и вызывающе. Тогда сотрудники спецподразделения надели наручники на трех зачинщиков конфликта с полицией и доставили их и ещё пять нетрезвых граждан в один из отделов полиции Нижнего Тагила.

В отношении троих зачинщиков конфликта были составлены административные акты по статье — мелкое хулиганство. Остальные были привлечены за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.