В Нижнем Тагиле пьяный водитель разбил на ГГМ пять автомобилей и скрылся с места ДТП (ФОТО)

Происшествие случилось в воскресенье утром во дворе жилого дома на улице Булата Окуджавы. В редакцию TagilCity.ru обратился один из владельцев разбитых автомашин и рассказал о том, что ему известно:

Пьяные с утра вышли и поехали на «ВАЗ-2114». Во дворе четыре машины собрали и дальше ещё в одну, пятую, врезались. Водитель тоже сломал свою машину - потерял бампер. Его номер остался на бампере. По словам очевидцев, этот водитель выходил из машины в пьяном состоянии, посмотрел, что натворил, затем уехал. Последняя машина, в которую он въехал, где он бампер оставил, была моя.

Вызвали сотрудников ДПС. Два дня уже прошло, его так и не нашли ещё, -- рассказал тагильчанин.

В отделении пропаганды ГИБДД факт ДТП подтвердили, как и то, что водитель все ещё не найден:

Такое ДТП было, но водитель не установлен. Материал находится в группе розыска. Так как водитель пока не найден, то неизвестно, в каком он находился состоянии. Пострадавших нет сообщили журналисту TagilCity.ru.

В тот же день в поселке Северный водитель иномарки не справился с управлением и врезался в киоск.