В Среднеуральске водолазы вытащили из озера Исетское труп пропавшего рыбака

Погибшим оказался 59-летний житель поселка Билимбай. На трупе не оказалось следов насилия, поэтому следователи считают, что мужчина провалился под лед и утонул.

Рыбак из Билимбаев пропал без вести еще 3 апреля – ушел на исетское водохранилище. С собой мужчина прихватил принадлежности, необходимые для рыбалки на льду. Через сутки билимбаец перестал выходить на связь с близкими. Тогда спасатели начали поиски.