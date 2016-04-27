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В Среднеуральске водолазы вытащили из озера Исетское труп пропавшего рыбака
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Среднеуральске водолазы вытащили из озера Исетское труп пропавшего рыбака

27 апреля 2016, 13:05ПроисшествияТимофей Данилов
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