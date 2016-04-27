В Среднеуральске водолазы вытащили из озера Исетское труп пропавшего рыбака
27 апреля 2016, 13:05ПроисшествияТимофей Данилов
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Накануне спасатели опустились в Исетское озеро – достать всплывшее тело мужчины.
Погибшим оказался 59-летний житель поселка Билимбай. На трупе не оказалось следов насилия, поэтому следователи считают, что мужчина провалился под лед и утонул.
Рыбак из Билимбаев пропал без вести еще 3 апреля – ушел на исетское водохранилище. С собой мужчина прихватил принадлежности, необходимые для рыбалки на льду. Через сутки билимбаец перестал выходить на связь с близкими. Тогда спасатели начали поиски.
Отметим, что пропавшего любителя рыбалки уже искали на озере. Вчера водолазы вновь погрузились в водохранилище и нашли труп мужчины.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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