47-летний мужчина разыскивается в Свердловской области (ФОТО)
27 апреля 2017, 17:20Происшествия
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Правоохранители просят граждан Свердловской области оказать содействие в установлении местонахождения 47-летнего жителя Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают «Европейско-Азиатские новости», мужчина пропал осенью прошлого года, он ушел из дома на ул. Прибалтийская. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Пропавшего зовут Ахтямов Вадим Равильевич, рост 175 см, волосы темно-русые, брови густые. Из особых примет – шрам от аппендицита.
Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местоположении мужчины, просьба звонить по телефонам 8 (343) 261-48-53, 8-919-363-94-13 или по линии 02.
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