Адвокат из Ивделя попадёт под суд за подкуп сотрудника исправительной колонии
27 апреля 2017, 08:00Происшествия
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В Ивделе под суд попадёт 57-летний адвокат, который попытался подкупить сотрудника колонии. Теперь мужчина может оказаться по одну сторону тюремной решётки со своим подзащитным.
Сообщение о том, что должностное лицо исправительной колонии пытаются подкупить поступило к начальству учреждения. Предметом договора должна была стать возможность заключенному пользоваться мобильным телефоном.
Сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого адвокат по договорённости передал 100 тысяч рублей представителю колонии. Нарушитель был задержан на месте.
Уголовное дело с достаточным количеством доказательств было направлено в суд, передает СК РФ по Свердловской области.
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