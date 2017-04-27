Адвокат из Ивделя попадёт под суд за подкуп сотрудника исправительной колонии

Сообщение о том, что должностное лицо исправительной колонии пытаются подкупить поступило к начальству учреждения. Предметом договора должна была стать возможность заключенному пользоваться мобильным телефоном.

Сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого адвокат по договорённости передал 100 тысяч рублей представителю колонии. Нарушитель был задержан на месте.

Уголовное дело с достаточным количеством доказательств было направлено в суд, передает СК РФ по Свердловской области.