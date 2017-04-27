Избитый до смерти житель Каменска-Уральского пролежал на балконе больше недели

Полицейские в ходе проверки обнаружили тело 42-летнего хозяина жилища. На мужчине были явные следы многочисленных побоев, передают Вечерние ведомости.

По подозрению в нанесении травм были задержаны трое местных жителей, которые и не пытались сбежать из города.

Оказалось, что еще 12 апреля в квартире проходила пьяная посиделка. Хозяин попытался выпроводить гостей, но они избили его и еще живого вытащили на балкон. Смерть наступила от полученных травм.

Злоумышленникам в скором времени предъявят обвинение.