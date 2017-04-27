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Избитый до смерти житель Каменска-Уральского пролежал на балконе больше недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Избитый до смерти житель Каменска-Уральского пролежал на балконе больше недели

27 апреля 2017, 08:10Происшествия
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