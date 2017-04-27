Избитый до смерти житель Каменска-Уральского пролежал на балконе больше недели
27 апреля 2017, 08:10Происшествия
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В полицию Каменска-Уральского накануне обратились местные жители дома по улице Привокзальная. Они жаловались на неприятный запах от балкона одной из квартир, где никто не открывал дверь.
Полицейские в ходе проверки обнаружили тело 42-летнего хозяина жилища. На мужчине были явные следы многочисленных побоев, передают Вечерние ведомости.
По подозрению в нанесении травм были задержаны трое местных жителей, которые и не пытались сбежать из города.
Оказалось, что еще 12 апреля в квартире проходила пьяная посиделка. Хозяин попытался выпроводить гостей, но они избили его и еще живого вытащили на балкон. Смерть наступила от полученных травм.
Злоумышленникам в скором времени предъявят обвинение.
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