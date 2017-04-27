Массовая авария произошла на улице Амундсена в Екатеринбурге (ФОТО)

Авария произошла по дороге в Краснолесье после пересечения с Объездной дорогой. Участниками дорожного инцидента стали грузовая ГАЗель, ВАЗ-2115 и ВАЗ-2114, пишет E1.ru . На момент аварии было известно об одном пострадавшем.

Судя по материалам с места, у «пятнадцатой» отсутствовала крыша. Также ДТП стало причиной серьезной пробки, средняя скорость движения автомобилей в которой была 3 км/ч. Проезд участка по Амундсена составлял порядка 50 минут, что на 40 минут больше обычного.