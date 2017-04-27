Массовая авария произошла на улице Амундсена в Екатеринбурге (ФОТО)
27 апреля 2017, 08:40Происшествия
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Вечером 26 апреля в Екатеринбурге на улице Амундсена произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла по дороге в Краснолесье после пересечения с Объездной дорогой. Участниками дорожного инцидента стали грузовая ГАЗель, ВАЗ-2115 и ВАЗ-2114, пишет E1.ru. На момент аварии было известно об одном пострадавшем.
Судя по материалам с места, у «пятнадцатой» отсутствовала крыша. Также ДТП стало причиной серьезной пробки, средняя скорость движения автомобилей в которой была 3 км/ч. Проезд участка по Амундсена составлял порядка 50 минут, что на 40 минут больше обычного.
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Фото: E1.ru
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