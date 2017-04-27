Мужчина на краю крыши многоэтажки оказался наркоманом: спасатели направили его в психиатрическую больницу через 5 часов уговоров (ФОТО, ВИДЕО)

Около 11:30 спасателям удалось уговорить мужчину покинуть крышу. Как сообщили наблюдатели, мужчина попросил привести к нему девушку, которая, вероятно, приходится ему подругой:

Он кричал, чтобы ему привели Свету. Привели ему Свету. Она его обняла и пыталась отвести от края, но он её оттолкнул и снова начал там кружить рассказал один из очевидцев, наблюдавший за развитием событий с самого начала.

Сам поступок не нашел у местных жителей положительного отклика. Многие открыто выражали своё неодобрение и даже кричали мужчине на крыше, чтобы тот решился на отчаянный шаг. Например, прозвучал призыв «не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Впрочем, тагильчанин сохранил достаточно здравомыслия, чтобы не последовать вредным советам.

За полчаса до полудня развернувшаяся на крыше драма завершилась, мужчина согласился спуститься вниз. В полиции Нижнего Тагила сообщили, что мужчина родился в 1989 году. Номер телефона его знакомой проводившей переговоры группе удалось узнать в процессе общения с тагильчанином.

Во время опроса она рассказала, что её знакомый периодически употребляет наркотические вещества. Вполне возможно, что под их действием его потянуло на крышу. Про возможную ссору она не упоминала рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Тагильчанина отвезли в психиатрическую больницу, где медики проведут его обследование. Помимо прочего будет установлено, находился ли он под действием наркотиков.