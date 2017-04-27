Мужчина угрожает прыгнуть вниз на крыше многоэтажки в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

На крыше здания №2/корпус 2 на ул. Циолковского находится худощавый молодой мужчина в чёрной одежде, угрожающий прыгнуть вниз.

В настоящее время около дома дежурят полицейские, скорая помощь и спасатели. Как удалось выяснить представителю редакции TagilCity.ru, для разговора с молодым человеком на крышу поднялся психолог.

От нас на месте находится одна поисково-спасательная группа. Вместе с ними работают врач-психолог и врач из психиатрической больницы. Они уговаривают молодого человека, чтобы он не прыгал рассказал журналистам TagilCity.ru начальник поисково-спасательной службы - Юрий Миенков.

По словам очевидцев, молодой человек постоянно перемещается по крыше, периодически закуривает.

Напомним, ранее подобный инцидент произошёл также в центре Нижнего Тагила 4 марта.