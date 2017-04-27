Житель Невьянска убил друга из-за оскорбительного слова
27 апреля 2017, 08:20Происшествия
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Ранее судимый житель Невьянска вновь попадёт в тюрьму за убийство своего товарища. В роковой вечер 15 января 2017 года между приятелями произошла драка.
После разборки один из друзей оказался в больнице с побоями, от которых вскоре скончался, пишет Федерал Пресс.
Оказалось, что причиной конфликта стало оскорбительное слово, произнесенное в адрес обидчика. Приятель попытался выяснить у друга, где можно приобрести наркотики. Когда подозреваемый ответил, что не знает, его собеседник отметил, что он наверняка в курсе, поскольку является известным «барыгой».
Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Мужчину будут судить по факту причинения вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
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