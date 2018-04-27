33-летняя женщина задержана в Нижнем Тагиле по подозрению в краже телефонов (ФОТО)

Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», 22 апреля в органы внутренних дел Нижнего Тагила поступило сообщение, что во время проведения соревнований по плаванию из шкафчиков в раздевалке у семи участников пропали сотовые телефоны.

На записи с видеокамер полицейские заметили темноволосую худощавую женщину, которая заходила в раздевалку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность этой женщины. Ею оказалась 33-летняя жительница Екатеринбурга, ранее неоднократно судимая за аналогичные преступления.

Женщина свою вину признала и сообщила, что телефоны она продала на вокзале в Екатеринбурге.

Также установлена причастность подозреваемой еще к одному преступлению. Днем ранее в городском Дворце культуры по улице Пархоменко, где проводилось мероприятие для студентов, из кабинета были украдены три сотовых телефона.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»