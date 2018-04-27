94-летняя старушка была спасена из горящего дома в Нижнем Тагиле

Днём 26 апреля загорелся жилой дом по улице Обороны в микрорайоне Кирпичный Нижнего Тагила. Пламя охватило 80 кв. метров здания. Прибывшим на место пожарным очевидцы сообщили, что в доме находится 94-летняя женщина .

Как передают «Все новости», из-за страха у бабушки поднялось давление, и она не смогла покинуть дом самостоятельно. Спасатели в противогазах проникли в горящее помещение и вынесли пенсионерку на улицу. Женщина в пожаре не пострадала.