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94-летняя старушка была спасена из горящего дома в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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94-летняя старушка была спасена из горящего дома в Нижнем Тагиле

27 апреля, 06:05Происшествия
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