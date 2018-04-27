Силовики оцепили ДОУ №19 из-за сообщения о подозрительном предмете в Нижнем Тагиле

Обеспокоенные жители Нижнего Тагила сообщили о перекрытии улицы Бригадная.

Бригадная и Уральский проспект перекрыты, машины разворачивают, куча служб, полиция в тяжелой броне сообщил проезжающий мимо тагильчанин.

Жители города делились разными версиями происходящего.

Там, похоже, теракт говорит местный житель.

Похоже на учения силовиков при взаимодействии со спецслужбами. Транспортный коллапс на утро был обеспечен рассказал очевидец.

По информации от пресс-службы УВД Нижнего Тагила, на улице Бригадной проводились мероприятия по проверке сообщения о бесхозных вещах.

Утром в полицию поступило сообщение об обнаруженных бесхозных вещах у детского сада по ул. Бригадная. После проведения всех необходимых мероприятий установлено, что бесхозные вещи опасности не представляют сообщили в пресс-службе УВД.

По словам очевидцев, после проверки опасным предметом оказалась сумка, в которой была бумага.

Сергей Носов, проезжавший мимо во время операции силовиков, побывал на месте происшествия.