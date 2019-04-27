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В Екатеринбурге инвалида-колясочника сбил автомобиль
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге инвалида-колясочника сбил автомобиль

Сегодня, 11:32ПроисшествияФото: Ура.ру
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