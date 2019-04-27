В Екатеринбурге инвалида-колясочника сбил автомобиль

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В Екатеринбурге инвалид-колясочник подрался с другом, а затем заявил, что его сбил автомобиль, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет издание, инвалид вместе с приятелем переходили дорогу, когда их сбил автомобиль. По словам пострадавших, водитель машины не попытался сбросить скорость. После столкновения он быстро скрылся с места ДТП.
Скорую вызвали очевидцы происшествия. Колясочника и его спутника доставили в медучреждение.
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Однако пресс-служба ГИБДД уральской столицы опровергла информацию о ДТП.
Была конфликтная ситуация между двумя мужчинами, которая была урегулирована, травм никто не получал, добавили в ведомстве.
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