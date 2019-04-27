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В Екатеринбурге сгорел цех по дроблению отходов поролона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге сгорел цех по дроблению отходов поролона

Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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