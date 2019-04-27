В Екатеринбурге сгорел цех по дроблению отходов поролона
Сегодня, 20:48ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге вечером 26 апреля произошел пожар в цехе по дроблению поролона. Ангар арендовала фирма «Агроспецмонтаж», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На площади 20 квадратных метров горели отходы производства. Повреждены производственный ангар, арендуемый фирмой «Агроспецмонтаж», и хозяйственный пристрой к зданию. В ликвидации пожара принимали участие 14 пожарных и четыре единицы спецтехники. Тушение огня заняло около двух часов. Пострадавших нет.
В сгоревшем строении занимались дроблением отходов поролона, которые потом продавали производителям мягких игрушек.
Видео
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Видео: е1.ru
Причина возгорания, а также размер ущерба в данный момент неизвестны.
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