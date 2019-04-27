В Екатеринбурге сгорел цех по дроблению отходов поролона

На площади 20 квадратных метров горели отходы производства. Повреждены производственный ангар, арендуемый фирмой «Агроспецмонтаж», и хозяйственный пристрой к зданию. В ликвидации пожара принимали участие 14 пожарных и четыре единицы спецтехники. Тушение огня заняло около двух часов. Пострадавших нет.