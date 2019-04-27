В Екатеринбурге врач дважды взял с умирающего деньги за бесплатный протез

Мужчина узнал в 2018 году, что у него рак пищевода. Его сын рассказал, что врач больницы попросил за протезирование пищевода 50 тысяч рублей. Родственники заплатили деньги, однако через некоторое время во время рентгена протез не обнаружили.

По словам сына, врач сказал, что протез вышел через кишечник. Мужчина уверен, что такого не могло случиться, так как протез мог спуститься только в желудок, не дальше.

Через некоторое время выяснилось, что за протез заплатили как родственники онкобольного, так и страховая компания.