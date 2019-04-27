В Нижнем Тагиле двое мошенников похитили у детдомовцев 5 млн рублей

По версии следствия, двое молодых людей, зная, что детдомовцы получают пенсию по потере кормильца или по инвалидности, разработали преступную схему. Они нашли двух воспитанников коррекционных классов, сообщили им, что кто-то собирается похитить с их счетов деньги, и предложили передать им средства для сохранности.

Каждый потерпевший снял со счетов около 900 тысяч рублей и передал злоумышленникам. Помимо этого, мошенники взяли у одного детдомовца мобильный и сняли еще более 200 тысяч рублей.

Также один из злоумышленников вынудил 26-летнего бывшего воспитанника детдома продать квартиру. Деньги, по версии мошенника, требовались для погашения карточного долга в 600 тысяч рублей. Такую же аферу провернул подельник, обманув 30-летнего наркомана.