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В Нижнем Тагиле двое мошенников похитили у детдомовцев 5 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле двое мошенников похитили у детдомовцев 5 млн рублей

Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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