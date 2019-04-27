В Нижнем Тагиле двое мошенников похитили у детдомовцев 5 млн рублей
Двое тагильчан похитили у воспитанников детских домов денежные средства, а также обманом провернули две сделки по продаже квартир, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
По версии следствия, двое молодых людей, зная, что детдомовцы получают пенсию по потере кормильца или по инвалидности, разработали преступную схему. Они нашли двух воспитанников коррекционных классов, сообщили им, что кто-то собирается похитить с их счетов деньги, и предложили передать им средства для сохранности.
Каждый потерпевший снял со счетов около 900 тысяч рублей и передал злоумышленникам. Помимо этого, мошенники взяли у одного детдомовца мобильный и сняли еще более 200 тысяч рублей.
Также один из злоумышленников вынудил 26-летнего бывшего воспитанника детдома продать квартиру. Деньги, по версии мошенника, требовались для погашения карточного долга в 600 тысяч рублей. Такую же аферу провернул подельник, обманув 30-летнего наркомана.
Полицейские задержали подозреваемых, ими оказали тагильчане 29 и 30 лет. Один из них был воспитанником детского дома, ранее судимый за кражи, разбой и грабеж. Второй задержанный воспитывался в неблагополучной семье и был судим за кражу и угон. Сейчас они находятся под домашним арестом.