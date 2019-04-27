В Североуральске после падения с горки умер ребенок
Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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26 апреля 6-летний мальчик катался с горки и ударился головой, наутро ребенок умер до приезда скорой помощи, сообщает интернет-газета Znak.
По предварительной информации, после прогулки ребенок сообщил матери, что у него болит голова. Женщина обработала рану в правой височной части головы, однако наутро у мальчика поднялась температура. Заметив ухудшение состояния ребенка, мать вызвала скорую помощь, но сын погиб до приезда медиков.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что проводится проверка: устанавливается принадлежность горки, а также ее техсостояние на предмет безопасности. В дальнейшем установят своевременное оказание медпомощи ребенку и время приезда бригады медиков.
Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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