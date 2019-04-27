В Североуральске после падения с горки умер ребенок

По предварительной информации, после прогулки ребенок сообщил матери, что у него болит голова. Женщина обработала рану в правой височной части головы, однако наутро у мальчика поднялась температура. Заметив ухудшение состояния ребенка, мать вызвала скорую помощь, но сын погиб до приезда медиков.