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В Свердловской области пропавшую многодетную мать нашли мертвой в колодце
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области пропавшую многодетную мать нашли мертвой в колодце

Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте «Типичный Асбест»
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