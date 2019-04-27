В Свердловской области пропавшую многодетную мать нашли мертвой в колодце
Сегодня, 16:55ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте «Типичный Асбест»
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В начале апреля в Асбесте пропала мать четверых детей, 27 апреля стало известно, что ее тело обнаружили в колодце поселка Малышева, сообщает «Комсомольская правда».
По словам родственников, 5 апреля девушка поехала к сестре в поселок Малышева и с того момента не выходила на связь. Родные умершей также предположили, что убийство мог совершить муж сестры.
Правоохранительные органы воздержались от комментариев.
Ранее сообщалось, что женщина ушла из дома с незнакомым мужчиной.
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