В Верхней Туре утонул рыбак

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В Верхней Туре спасатели вытащили из водоема труп рыбака, пишет портал «Мой город».
23 апреля местные жители сообщили спасателям о том, что у полыньи на Верхнетуринском пруду лежат личные вещи рыбака.
Мужчина провалился под лед и не смог выбраться из воды. Полицейские установили личность погибшего, известно, что ему было около 50 лет. 25 апреля водолазы разыскали и вытащили тело рыбака из воды.
Спасатели напоминают о том, что выходить на весенний лед опасно.
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