В Верхней Туре утонул рыбак

23 апреля местные жители сообщили спасателям о том, что у полыньи на Верхнетуринском пруду лежат личные вещи рыбака.

Мужчина провалился под лед и не смог выбраться из воды. Полицейские установили личность погибшего, известно, что ему было около 50 лет. 25 апреля водолазы разыскали и вытащили тело рыбака из воды.