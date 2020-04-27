Под Екатеринбургом экс-заключенный устроил бунт в спецприемнике для мигрантов

Как рассказала правозащитница Нурзида Бенсгиер, беспорядки произошли из-за того, что в спецприемник привезли иностранца, который сидел в тюрьме. Его собирались отправить на родину, потому что истек срок его заключения. По предварительным данным, именно он стал инициатором бунта. По словам Бенсгиер, ситуация типична, поскольку бывшие осужденные, попадающие в спецприемники видят, что порядки там мягче, чем в колониях.

На место приехали члены общественной наблюдательной комиссии, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и начальник отдела по вопросам миграции ГУ МВД России Ольга Петрова.

По сообщению пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, ранее судимые молодые люди решили привлечь к себе внимание, чтобы их скорее отправили на родину и выдали телефоны для общения с родственниками. Они находились в разных комнатах, однако сумели причинить себе травмы. Полицейские вызвали скорую, мужчинам оказали медицинскую помощь.

По словам Горелых, правоохранительные органы начали проверку.