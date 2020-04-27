В Нижнем Тагиле на Вагонке иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что 27 апреля в 7.20 мужчина 1974 года рождения на своем автомобиле «Тойота Волтц», двигаясь по улице Фестивальной в сторону Восточного шоссе, у дома № 11 А по улице Фестивальной не предоставил преимущества движения пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

По словам водителя, он не сразу заметил пешехода, так как он неожиданно выбежал на пешеходный переход.

В результате мужчина 1990 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Он был доставлен в ЦГБ № 4.

Водитель иномарки прошел медосвидетельствование на состояние опьянения. На момент аварии он был трезв. Кроме того, было установлено, что у него стаж вождения составляет 16 лет. Ранее водитель единожды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.