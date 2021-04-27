Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом

Как установило следствие, в машину стреляли из пневматического пистолета. Адвокат находился за рулем, когда пуля попала в боковое стекло. Происшествие случилось недалеко от села Малая Лая, в направлении к Нижнему Тагилу, сообщает Е1.
Никакого беспредела в стиле 90-х, я уверен, что это просто хулиганы, отметил пострадавший.
По словам мужчины, удар был слабый, он не пострадал. Увидев след от пули, адвокат написал заявление в полицию. Правоохранители нашли часть снаряда в стекле. Сотрудники МВД отметили, что найти таких нарушителей крайне сложно. Дело взято на оперативный контроль.
Гражданин в своем сообщении в территориальный ОВД попросил сыщиков установить возможную причину повреждения стекла, пояснил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Участковым уполномоченным поручено провести служебную проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
Напомним, мужчина, который устроил стрельбу в центре Екатеринбурга, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Теперь в отношении 26-летнего местного жителя, который решил пострелять в воздух из машины свадебного кортежа, возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.