Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом

Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом
Audi екатеринбургского адвоката попала под обстрел под Нижним Тагилом
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Транспортное средство Audi, за рулем которого был адвокат из Екатеринбурга, обстреляли под Нижним Тагилом.

Как установило следствие, в машину стреляли из пневматического пистолета. Адвокат находился за рулем, когда пуля попала в боковое стекло. Происшествие случилось недалеко от села Малая Лая, в направлении к Нижнему Тагилу, сообщает Е1.

Никакого беспредела в стиле 90-х, я уверен, что это просто хулиганы, отметил пострадавший.

По словам мужчины, удар был слабый, он не пострадал. Увидев след от пули, адвокат написал заявление в полицию. Правоохранители нашли часть снаряда в стекле. Сотрудники МВД отметили, что найти таких нарушителей крайне сложно. Дело взято на оперативный контроль.

Гражданин в своем сообщении в территориальный ОВД попросил сыщиков установить возможную причину повреждения стекла, пояснил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Участковым уполномоченным поручено провести служебную проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Напомним, мужчина, который устроил стрельбу в центре Екатеринбурга, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Теперь в отношении 26-летнего местного жителя, который решил пострелять в воздух из машины свадебного кортежа, возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.

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Екатеринбург
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