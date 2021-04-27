Хозяин квартиры погиб при пожаре на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Напомним, 24 апреля на улице Победы в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажном доме. При этом 17 человек были эвакуированы, в том числе двое детей. Погиб хозяин квартиры, предварительной причиной также названа неосторожность при курении.