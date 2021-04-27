Хозяин квартиры погиб при пожаре на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Хозяин квартиры погиб при пожаре на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Хозяин квартиры погиб при пожаре на Лебяжке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Хозяин квартиры погиб при пожаре на улице Лебяжинская в Нижнем Тагиле.

Сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома поступило на пульт диспетчера 27 апреля в 5.40. На улице Лебяжинская на площади шесть квадратных метров горело домашнее имущество, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара погиб хозяин квартиры, 1960 года рождения. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Огонь был потушен за пять минут, на место пожара выезжали три единицы спецтехники и девять сотрудников МЧС.

Напомним, 24 апреля на улице Победы в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажном доме. При этом 17 человек были эвакуированы, в том числе двое детей. Погиб хозяин квартиры, предварительной причиной также названа неосторожность при курении.

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