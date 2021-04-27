Инспекторы ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля в Качканаре

У водителя 61-летнего автомобиля «ВАЗ 21074», которого инспекторы ГИБДД остановили на одной из улиц Качканара, были выявлены признаки алкогольного опьянения. При освидетельствовании прибор зафиксировал результат-0,963 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Да и сам мужчина не отрицал факт употребления спиртных напитков перед поездкой, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В итоге в отношении водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за управление автомобилем не имея на это права.
Однако до того, как автомобиль нарушителя должен был правиться на специализированную стоянку, гражданин решил достать из салона личные вещи. Но как только он оказался внутри, произошел хлопок и пламя охватило транспортное средство. Водитель оказался заблокирован в машине и стражам правопорядка пришлось разбить переднее стекло, чтобы мужчина мог выбраться.
При пожаре водитель получил ожоги кистей рук и лица, в данный момент он проходит лечение в хирургическом отделении Центральной городской больницы города Качканара, отметили в полиции.
Выяснилось, что в автомобиле находилась канистра с горючим веществом. Она «рванула», когда мужчина решил закурить. Пострадавший в итоге выразил благодарность сотрудникам Госавтоинспекции, которые спасли ему жизнь.
Напомним, в конце марта уральский гаишник спас из горящего дома пенсионеров. Он проезжал мимо на своем автомобиле, когда увидел густой дым над одним из домов в селе Багаряк Челябинской области.