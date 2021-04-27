Инспекторы ГИБДД помогли водителю выбраться из горящего автомобиля в Качканаре

Однако до того, как автомобиль нарушителя должен был правиться на специализированную стоянку, гражданин решил достать из салона личные вещи. Но как только он оказался внутри, произошел хлопок и пламя охватило транспортное средство. Водитель оказался заблокирован в машине и стражам правопорядка пришлось разбить переднее стекло, чтобы мужчина мог выбраться.