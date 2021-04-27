Обрушившего мост под Екатеринбургом дальнобойщика поймали по наводке очевидца

Обрушившего мост под Екатеринбургом дальнобойщика поймали по наводке очевидца
Обрушившего мост под Екатеринбургом дальнобойщика поймали по наводке очевидца
Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Водителя из Казани, который зацепил грузом пешеходный мост под Екатеринбургом поймали в лесу по наводке очевидца. Мужчина погнался за фурой и сообщил полицейским, где ее искать.

42-летнего дальнобойщика, обрушившего надземную конструкцию на оживленную трассу, задержали благодаря сообщению свидетеля происшествия. Вместо того, чтобы остановиться после падения моста, он развернулся и погнался за фурой, водитель которой даже не остановился после ДТП.

В итоге стражи правопорядка задержали нарушителя на одной из дорог, ведущих к коллективным садам, сообщает Е1. На прицепе грузовика были обнаружены повреждения.

Суд решил не отправлять мужчину под административный арест, учтя тот факт, что он признал вину в обрушении моста, а также воспитывает двух малолетних детей.

В итоге дальнобойщика лишили водительских прав.

В ходе судебного заседания мужчина признался, что не знает, как будет расплачиваться за разрушенный мост.

Напомним, грузовик снес надземный пешеходный переход на трассе под Екатеринбургом 24 апреля вблизи поворота на Ганину Яму на 42-м километре ЕКАД. Водитель скрылся с места происшествия, но был задержан. В отношении мужчины составят пять административных протоколов за нарушение прав дорожного движения и за повреждение моста.

Сюжеты:
Екатеринбург
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