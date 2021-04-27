Школьник отравился газом для зажигалок и умер в Верхнем Тагиле Свердловской области

Школьник отравился газом для зажигалок и умер в Верхнем Тагиле Свердловской области
Школьник отравился газом для зажигалок и умер в Верхнем Тагиле Свердловской области
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: pixabay.com
В Верхнем Тагиле 12-летний школьник отравился газом из баллончика и умер на глазах у друзей. Подростки вместе планировали нюхать газ для зажигалок.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Чехова в Верхнем Тагиле днем в пятницу, 23 апреля. Мальчик надышался газом и на глазах у друзей упал, а затем начал биться в конвульсиях. Ребята испугались и разбежались.

На место происшествия одна из местных жительниц вызвала медиков, однако они уже не смогли помочь школьнику, сообщает газета «Местные ведомости». Как пояснили изданию в Кировградскогом отделе СКР, точная причина смерти подростка будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному происшествию проверку организовала и прокуратура.

Напомним, в середине марта 15-летний подросток умер от передозировки наркотиков в Среднеуральске. Материалы дела были переданы в Следственный комитет.

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