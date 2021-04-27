«Снимали всё на телефон»: в Екатеринбурге трое парней избили двух лежачих уральцев

«Снимали всё на телефон»: в Екатеринбурге трое парней избили двух лежачих уральцев
«Снимали всё на телефон»: в Екатеринбурге трое парней избили двух лежачих уральцев
Сегодня, 07:39ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Два лежащих человека оказались избиты двумя неизвестными. Нападавшие снимали происходящее на телефона, а затем скрылись. Полиция приехала через час.

Происшествие случилось в ночь на 27 апреля у дома на улице Уральских Рабочих, 33. Осуществив задуманное, злоумышленники скрылись. Один из нападавших уехал на велосипеде.

Они всё на телефон снимали. Скакали на избитых сверху. Потом посмеялись и ушли. Я позвонил в «скорую» и в правоохранительные органы, рассказал E1 очевидец.

К моменту приезда медиков пострадавшие уже ушли, по словам очевидцев. Полицейские приехали на вызов только через час. Они опросили соседей и сообщили, что нападавшим ничего не грозит, пока не написано заявление от потерпевших.

Удивляет безнаказанность. Пришли, избили, всех в округе напугали и смогут избежать наказания? Удивляет безнаказанность такая, говорит свидетель происшествия.

Редакция попросила прокомментировать произошедшее в пресс-службе МВД.

Напомним, 22 апреля сообщалось, как толпа парней набросилась на случайного прохожего в Екатеринбурге и избила его. По данному факту сейчас проводится проверка, заявление от пострадавших поступило в отдел полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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