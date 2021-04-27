«Снимали всё на телефон»: в Екатеринбурге трое парней избили двух лежачих уральцев

Происшествие случилось в ночь на 27 апреля у дома на улице Уральских Рабочих, 33. Осуществив задуманное, злоумышленники скрылись. Один из нападавших уехал на велосипеде.
Они всё на телефон снимали. Скакали на избитых сверху. Потом посмеялись и ушли. Я позвонил в «скорую» и в правоохранительные органы, рассказал E1 очевидец.
К моменту приезда медиков пострадавшие уже ушли, по словам очевидцев. Полицейские приехали на вызов только через час. Они опросили соседей и сообщили, что нападавшим ничего не грозит, пока не написано заявление от потерпевших.
Удивляет безнаказанность. Пришли, избили, всех в округе напугали и смогут избежать наказания? Удивляет безнаказанность такая, говорит свидетель происшествия.
Редакция попросила прокомментировать произошедшее в пресс-службе МВД.
Напомним, 22 апреля сообщалось, как толпа парней набросилась на случайного прохожего в Екатеринбурге и избила его. По данному факту сейчас проводится проверка, заявление от пострадавших поступило в отдел полиции.