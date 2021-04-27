Труп молодого человека обнаружен на берегу Исети в Екатеринбурге

Бездыханное тело молодого человека в хорошей одежде и с дорогим телефоном в руках обнаружила прохожая на берегу Исети в Екатеринбурге.

Труп неизвестного молодого мужчины, которому на вид около 25 лет, найден на берегу реки в районе Химмаш утром 27 апреля. На него наткнулась девушка во время прогулки. По предварительным данным, он покончил с собой, сообщает E1, ссылаясь на местного жителя. В данный момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Тело будет направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Официальных комментариев по данному инциденту от СКР и правоохранительных органов пока нет. Напомним, стали известны подробности суицида 16-летней студентки, тело которой было обнаружено во дворе многоэтажного дома на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Стали известны подробности суицида 16-летней студентки в Екатеринбурге

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