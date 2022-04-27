12-летний подросток на мопеде попал в ДТП в Алапаевске

12-летний подросток на мопеде попал в ДТП в Алапаевске
12-летний подросток на мопеде попал в ДТП в Алапаевске
Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
12-летний алапаевец, ехавший на мопеде «Дельта» с пассажиром 14-15 лет, попал в аварию. Происшествие случилось вечером 26 апреля 2022 года.

В этот день мальчик гостил у бабушки с дедушкой. Мопед, находившийся в свободном для него доступе, он взял из ограды дома. Защитной экипировки для несовершеннолетних граждан не было, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Кататься подросток поехал со своим знакомым. При развороте нога пассажира оказалась между лучами диска заднего колеса. Пострадавшему диагностировали перелом пяточной кости справа и разрыв сухожилия. На скорой помощи его доставили в городскую больницу.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Напомним, 15-летний подросток из села Лая под Нижним Тагилом взял мамину машину покататься и попал в смертельное ДТП, скончавшись на месте.

Сюжеты:
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