19-летний танкист из Екатеринбурга погиб во время спецоперации на Украине

19-летний танкист из Екатеринбурга погиб во время спецоперации на Украине
19-летний танкист из Екатеринбурга погиб во время спецоперации на Украине
Сегодня, 14:11ПроисшествияФото: Егор Старицын
19-летний танкист Егор Старицын погиб в ходе спецоперации на Украине. Он проживал в Екатеринбурге и окончил гимназию № 45 и автомобильный колледж.

Отпевание состоялось в селе Мезенское 26 апреля, а похороны в селе Бруснятское Белоярского ГО. В последнем проживают родные солдата. Представители Союза ветеранов локальных войн рассказали, что Егор посмертно награжден орденом Мужества. Погиб он, находясь внутри горящего танка. Родные узнали о кончине 21 апреля.

Замглавы Белоярского ГО по соцвопросам Елена Клименко подтвердила информацию о гибели молодого человека. Военкоматом было организовано прощание с оркестром и почетным караулом.

До начала спецоперации Егор служил в танковой дивизии Московской области по контракту. На срочную службу он ушел 24 июня 2020 года. По словам его тети, Егору нравилось служить и он подписал контракт. Еще в феврале, по ее словам, можно было отказаться, но он решил остаться.

Фото:группа "Танкисты Урала" Вконтакте

Егор по характеру был весельчак, душа компании, всех нас утешал. Все родственники за него переживали, два раза ездили к нему. Егор погиб 7 апреля, говорит его тетя.

На похороны пришли десятки людей — это близкие погибшего, чиновники, военные и ветераны.

Сюжеты:
Операция на Украине
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