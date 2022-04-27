Попавшие в ДТП учитель и ученики пили пиво перед поездкой под Екатеринбургом

31-летний учитель математики екатеринбургской школы и его ученики распивали пиво у педагога дома перед тем, как покататься на автомобиле за городом, воспользовавшись услугами каршеринга.

В приложении отследили историю поездки. Учитель, который был сначала за рулем, ехал со скоростью около 170 км/ч. Потом подростки заметили на улице своего друга, который учится в 11 классе. Молодой человек окончил автошколу, но прав пока у него не было, так как не достиг совершеннолетия. Учитель предложил ему вести автомобиль, пишет «КП-Екатеринбург». Подросток ехал с соблюдением скорости, но на серпантине не смог справиться с управлением. Девочка, ехавшая на заднем сиденье без ремня безопасности, ударилась об панель управления и получила травму головы и перелом бедра. Травма головы получена также у двух мальчиков, которые тоже ехали непристегнутыми. Детей доставили в больницу. Девочку прооперировали, но медики пока не дают пока прогнозов относительно ее здоровья. Стаж вождения молодого педагога составляет 8 лет. К административной ответственности его привлекали один раз. Сперва мужчина объявил виновником аварии себя, но позже от своих слов отказался. Перед семьей 11-классника он не извинялся. Подростку, который сидел за рулем в момент ДТП, сейчас грозит уголовное дело за нарушение ПДД. Напомним, происшествие случилось 24 апреля 2022 года на 4-м километре дороги к озеру Глухое. Сотрудникам ГИБДД педагог рассказал, что за рулем был он, ехал со скоростью 70 км/ч и не справился с управлением на повороте. Результаты его медосвидетельствования показали 0,633 мг/л. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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