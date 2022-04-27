Попавший в ДТП с детьми на делимобиле учитель из Екатеринбурга рассказал свою версию

Попавший в ДТП с детьми на делимобиле учитель из Екатеринбурга рассказал свою версию
Попавший в ДТП с детьми на делимобиле учитель из Екатеринбурга рассказал свою версию
Сегодня, 09:23ПроисшествияФото: E1
Учитель математики из школы № 163 в Екатеринбурге Данил Амосов, который попал в ДТП со своими учениками на делимобиле, рассказал свою версию произошедшего.

По его словам, он не был пьяным и за руль не садился. Он получил транспорт в аренду, чтобы потренировать ученика в вождении. Юноша окончил школу и уже готовился сдавать на права.

Амосов утверждает, что был в адекватном состоянии и не понимает, почему анализ показал 0,6 промилле. Он отметил, что выпил бутылку пива сутра, но к моменту аварии был полностью адекватным. С детьми, по словам преподавателя, они поехали прокатиться. Они высказали идею, а он поддержал.

Мальчик, который сидел за рулем в момент происшествия, по словам учителя, умеет водить. Однако дорога оказалась сложной, так как там серпантин, а у подростка маленький опыт вождения.

Педагога уже отстранили от занятий, а департаментом образования проводится проверка по факту инцидента.

Напомним, ДТП произошло по дороге на озеро Глухое. В результате пострадали три ученика восьмого класса. Они не пристегивались ремнями безопасности. Самые серьезные травмы у девочки, которая ехала посередине на заднем сидении. Педагог взял всю вину в произошедшем на себя. Инспекторам он сказал, что за рулем ехал он. Однако очевидцы опровергли эти слова.

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Новости УрФО
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