Россиянка заявила об избиении толпой украинцев в Греции в день Пасхи

Жительница России заявила, что ее избили в Афинах в день Пасхи. Она обвинила в этом украинцев. По словам Оксаны, ей разбили голову, лицо и били ногами.

Компания молодых людей, в том числе и Оксана, отдыхали на пляже в Афинах. По ее словам, там было много людей и все жарили мясо, так как там разрешается это делать. Вечером компания молодых людей разошлась, кроме 4 человек. На расстоянии от них отдыхала еще одна компания человек из 30. Это были жители Украины. Когда молодые люди начали собираться, то между ними и отдыхающими произошла словесная перепалка. В результате переросшая в драку. Сама туристка пыталась разнять дерущихся и получила удар по лицу железным предметом. Она увидела несколько знакомых с украинской стороны и постаралась их вразумить, но, по словам девушки, на нее никто не отреагировал. Когда девушка снова попыталась разнять молодых людей, то получила удар по голове. Она упала и в этот момент ее стали избивать ногами. По всему телу Оксаны, по ее словам, у нее синяки. На помощь в результате подбежали люди, которые вызвали полицию. Теперь девушка планирует снять побои и обратиться в полицию дополнить данные. Своего обидчика женщина запомнила. Она уже знает его данные. По ее словам, дари эти молодые люди хотели, но не нападали, потому что компания была большая. Позднее девушка заявила, что полученные травмы были зафиксированы и через 10 дней она получит ответ на вопрос, был ли нанесен удар железным предметом.

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